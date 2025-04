Motocross em Rondônia: Cacoal recebe primeira etapa do Campeonato Estadual

O motocross em Rondônia vive um momento de destaque e evolução, impulsionado pelo apoio de figuras políticas que acreditam no potencial do esporte para transformar vidas e fortalecer a cultura local. Os deputados estaduais Cássio Góis (PSD) e Cirone Deiró (União Brasil), têm sido protagonistas nesse cenário, contribuindo para o desenvolvimento de várias modalidades esportivas, como o motocross em Rondônia, incentivando eventos que atraem pilotos de diferentes regiões do estado e fomentam a prática esportiva.

No último fim de semana, na pista do Bosque, na cidade de Cacoal, os motores roncaram mais alto na abertura do Campeonato Estadual de Motocross, organizado pela Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero).

O evento impecável, recebeu mais de 300 atletas de várias regiões do estado e até de fora de Rondônia, como Mato Grosso e Acre. O espaço preparado especialmente para a disputa, contou com arquibancadas cobertas, parque fechado e área de alimentação, garantindo uma estrutura adequada para a grande festa.

As fortes emoções começaram no sábado (25), com os treinos livres de todas a baterias. No domingo de manhã, treinos cronometrados até as 13 emocionantes largadas e disputas, com apresentações que fascinaram o público presente, com manobras radicais e disputas acirradas. Um verdadeiro show de exibição individual que superou toda e qualquer disputa.

Entre os participantes, destaca-se o piloto de Porto Velho, Hugo Amaral, campeão do estadual de 2024 e multi campeão no motocross, que há anos representa Rondônia nas competições nacionais. Para ele, o apoio político tem sido fundamental para o crescimento do esporte na região.

"Sem o incentivo de deputados como Cássio Góis e Cirone Deiroó, muitas ações e eventos não seriam possíveis. Eles acreditam no potencial do motocross e ajudam a criar uma base sólida para que novos talentos possam surgir", afirma João.



Apoio Parlamentar

Um grande apoiador do motocross e do esporte como ferramenta de transformação social em Rondônia, o deputado Cássio Goes, tem executado um trabalho sério e sensível em diversas áreas, mas a importância dada ao esporte é diferenciada, pois o parlamentar acredita na transformação na vida das pessoas por meio do esporte. O deputado destinou R$ 100 mil em emenda parlamentar individual, em favor da Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero), para a abertura do campeonato. “Ser parceiro de grandes eventos, como este, permite que todos ganhem, Rondônia hoje é destaque no cenário nacional, o evento movimenta a economia local, fortalece o turismo e transforma vidas. O motocross não é apenas competição, é uma verdadeira escola de disciplina, superação e sonhos realizados”, pontuou Goes.

Foto: Reprodução/ALE-RO

O compromisso do deputado Cássio Góes com o motocross mostra que o esporte é também um poderoso instrumento de inclusão social, desenvolvimento humano e geração de oportunidades. "Incentivar os atletas, apoiar a estrutura dos eventos e acreditar no potencial da nossa juventude é investir no futuro de Rondônia. Com esporte, Rondônia cresce, com apoio, nossos atletas voam ainda mais alto”, disse.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Já para o deputado Cirone Deiró, que também disponibilizou emenda na ordem de R$ 100 mil para a realização da etapa inicial, afirmou que o motocross tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, e Rondônia faz parte dessa rota de expansão.

"Com eventos como este, o esporte se fortalece, atraindo novos adeptos, incentivando a prática saudável e a superação de limites. O apoio político é um exemplo de como a união entre esporte, política e comunidade pode gerar resultados positivos e duradouros”, enalteceu Cirone.

Vencedores

13 categorias disputaram as premiações, dentre elas, Nacional Pró, Nacional MX3, Importada Iniciante, Nacional 230, Importada MX3, Junior, Feminina, Importada Pró, Importada MX4, Importada MX5, Nacional Intermediaria e Mirim.

Na principal categoria, Importada Pró, o grande campeão foi o piloto de Porto Velho Hugo Amaral, que garante mais uma vez o lugar mais alto do pódio e coloca a capital em destaque na abertura oficial do evento.

Os grandes vencedores, vices e terceiros colocados, de cada categoria, receberam troféus e valores em dinheiro. Uma forma de incentivar ainda mais cada atleta a continuar buscando o primeiro lugar no pódio. O evento foi de graça a população, com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível, que posteriormente será doado a entidades e famílias carentes.

O campeonato tem 11 etapas programadas, começando em Cacoal, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Machadinho, Buritis, Jaru, e São Miguel do Guaporé, tendo o encerramento em Porto Velho.

Texto: Eláine Maia | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira/Secom/alero