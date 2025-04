Associação ASPRUER recebe grade niveladora por meio de emenda do deputado Alex Redano

A Associação dos Pequenos Produtores Entre Rios (ASPRUER), localizada em São Francisco do Guaporé, recebeu uma grade niveladora adquirida com recursos de emenda do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos). O investimento, no valor de R$ 55 mil, visa fortalecer a agricultura familiar e incrementar a produtividade dos pequenos produtores da região.



A cerimônia de entrega do equipamento ocorreu na última sexta-feira (25), na Linha 11, zona rural do município. Representando o deputado, o chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, Rogério Gago da Silva, participou do evento e destacou o empenho de Redano em apoiar o setor produtivo rural.



"O deputado Alex Redano mantém um compromisso firme com o homem do campo. Reforçamos que a Presidência da Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para atender as demandas dos municípios e das associações. Toda a equipe do deputado está à disposição para continuar trabalhando em prol de quem mais precisa", afirmou Gago.



O presidente da ASPRUER, Anderson, agradeceu a parceria e destacou a importância da nova aquisição. "Esse equipamento vai suprir uma antiga necessidade dos nossos produtores, facilitando o preparo do solo e aumentando a nossa produção. Em nome de todos os associados, agradecemos ao deputado Alex Redano pelo apoio e compromisso com a agricultura familiar", disse.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO