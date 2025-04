Deputada Cláudia de Jesus destina R$ 350 mil para saúde de Chupinguaia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para a prefeitura de Chupinguaia. O anúncio foi feito ao lado do vice-prefeito, Eliezer Rosa do Paraíso. O dinheiro será aplicado na compra de um aparelho de ultrassom 3D, que será utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento dos pacientes na rede pública.



A parlamentar atendeu solicitação do prefeito, Dr Wesley Araujo e lideranças locais como o professor Key, Catibau e parceiros do mandato. "O objetivo dessa emenda é garantir melhorias nos atendimentos médicos dos pacientes que precisam de exames de saúde com imagem. É uma grande satisfação pessoal e do nosso mandato ajudar quem mais precisa", comentou a deputada.



"Obrigado deputada. A população de Chupinguaia só tem que lhe agradecer" disse Eliezer.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar