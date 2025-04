Deputado Alex Redano prestigia reunião nacional de presidentes de Assembleias Legislativas em Belém

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), deputado Alex Redano, marcou presença na Reunião Ordinária do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizada no dia 24 de abril, em Belém, no Estado do Pará.

O encontro aconteceu na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), no Palácio Cabanagem, no bairro Cidade Velha, reunindo lideranças legislativas de todo o Brasil. A principal pauta da reunião foi a preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), abordando temas relevantes para o futuro ambiental do país.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante o evento, Alex Redano participou das visitas técnicas ao Escritório Oficial da COP 30 e às obras do Parque das Cidades. Ele também esteve presente nas reuniões com a diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), com parlamentares do Parlamento Amazônico e com demais presidentes de Assembleias Legislativas.

Em sua fala, o presidente Alex Redano destacou a importância do evento e da união dos parlamentos estaduais: "Participar deste encontro é uma grande oportunidade de reforçar o compromisso de Rondônia com a preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável. A preparação para a COP 30 é uma pauta que exige união, responsabilidade e ação concreta dos poderes legislativos estaduais. Saímos daqui fortalecidos, com novas ideias e com a certeza de que o trabalho conjunto entre os estados é fundamental para garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Rondônia está pronta para contribuir ativamente neste processo e seguir construindo políticas públicas eficientes e duradouras", afirmou.

A presença do deputado Alex Redano reafirmou o compromisso de Rondônia com a pauta ambiental e com a integração entre os legislativos estaduais, fortalecendo o diálogo e a cooperação em nível nacional.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar