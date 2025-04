Deputado Cirone Deiró destina R$ 100 mil para abertura do Campeonato Estadual de Motocross em Cacoal

Com o apoio do deputado Cirone Deiró, a abertura do Campeonato Estadual de Motocross será realizada neste sábado, 26 e domingo 27 de abril em Cacoal, marcando a retomada das competições na pista do Bosque. O parlamentar destinou R$ 100 mil para a realização das provas em 2025, reforçando um compromisso assumido desde seu primeiro mandato de apoiar e incentivar o esporte na Capital do Café e demais municípios.



De acordo com Cirone Deiró, os recursos fazem parte do seu trabalho de incentivo ao esporte e ao lazer. "Com nosso apoio e a parceria do governador Coronel Marcos Rocha, a Capital do Café será palco da abertura do campeonato, reunindo os melhores pilotos da região. É um esporte que une aventura e emoção, atraindo não só os fãs, mas também o público em geral", destacou.



Adelmo Dias, diretor de eventos da Liga Independente de Motocross de Rondônia (LIMERO), ressaltou a importância do apoio do deputado para a retomada das provas, que já foram tradição na cidade nos anos 2000. "Além de promover o esporte, o evento movimenta hoteis, bares e restaurantes, gerando renda para Cacoal", afirmou.



O deputado Cirone informou que a competição também terá um caráter solidário: a entrada será gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento, que será destinado a entidades assistenciais do município. “A iniciativa reforça o papel do evento não apenas como atrativo esportivo, mas também como ferramenta de inclusão social,”concluiu.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar