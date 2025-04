Em defesa dos ribeirinhos, deputada Cláudia de Jesus destaca conquista de auxílio emergencial

Com o objetivo de garantir amparo às famílias atingidas pelas enchentes no Baixo Madeira, em Porto Velho, o Governo de Rondônia anunciou a liberação de um auxílio temporário de R$ 3 mil, pagos em três parcelas mensais de R$ 1 mil. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) celebrou a medida e falou do seu empenho em garantir ações de adaptação e mitigação para todas as populações atingidas pelas mudanças climáticas e fenômenos naturais extremos.



“A população ribeirinha está entre as mais vulneráveis nesses momentos. Desde o início do meu mandato, tenho trabalhado para garantir que essas famílias não sejam esquecidas”, declarou a deputada Cláudia de Jesus.



“Esse auxílio é um alívio necessário e fruto de um trabalho coletivo com sensibilidade social. Parabéns ao Governo de Rondônia pela iniciativa”. A parlamentar também ajudou na distribuição de água potável para os atingidos pela cheia, por meio da campanha de coleta de donativos promovida pela Assembleia Legislativa.



A ação beneficia diretamente famílias atingidas por eventos climáticos extremos, como a cheia que atualmente impacta diversas regiões do estado. Segundo dados oficiais, mais de 40 mil famílias podem ser desalojadas.



Cláudia de Jesus tem atuado de forma consistente em prol dos trabalhadores da pesca e das populações ribeirinhas, incluindo ações durante a seca extrema de 2024, quando sua mobilização levou o Governo a decretar Situação de Emergência. O decreto viabilizou o pagamento de auxílio extraordinário de R$ 2.600 aos pescadores atingidos.



Ações



O Governo do Estado também distribuiu 1.471 cestas básicas e mais de 25 mil litros de água potável a sete municípios. Em Porto Velho, foram entregues 967 cestas e 22.039 litros de água. Famílias de comunidades como São Miguel e Silveira, no Médio Madeira, também foram atendidas com cestas básicas.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalistas

Foto: Assessoria parlamentar