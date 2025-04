“Estamos aqui para destravar o desenvolvimento de Rondônia”, declara Ismael Crispin em audiência

Com fala contundente durante a audiência pública realizada em Alta Floresta do Oeste nesta quinta-feira (24), o deputado Ismael Crispin (MDB) reforçou a urgência na atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) de Rondônia e destacou que o tema é prioridade para garantir segurança jurídica e crescimento sustentável ao estado.



“Estamos há 25 anos sem revisar esse instrumento. O decreto federal prevê atualização a cada 10 anos. Isso mostra o tamanho do desafio e também a responsabilidade que temos de enfrentar esse processo com coragem, diálogo e transparência”, afirmou.



Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Ismael reiterou que o debate sobre o zoneamento vai além das discussões técnicas: é uma medida necessária para destravar gargalos históricos e impulsionar o desenvolvimento regional. “Estamos aqui para destravar o desenvolvimento de Rondônia. Quem está participando das audiências está levando da Comissão o nosso compromisso de lutar com seriedade para entregar um zoneamento justo, técnico e eficaz à população”, pontuou.



A audiência contou com ampla participação de produtores, lideranças políticas e representantes da sociedade civil de toda a região da Zona da Mata, incluindo os municípios de Parecis, Rolim de Moura, Santa Luzia, Novo Horizonte do Oeste e Alto Alegre dos Parecis.



A próxima audiência pública está marcada para o dia 8 de maio, em São Miguel do Guaporé.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thiago Lorentz | Seoom ALE/RO