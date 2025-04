Deputado Ribeiro destina emenda parlamentar ao IFRO de Ariquemes para transporte estudantil

O deputado estadual Ribeiro destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil à Associação de Pais e Professores (APP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Ariquemes. Os recursos serão aplicados na melhoria do transporte dos estudantes da instituição.



Diariamente, os alunos percorrem cerca de 15 quilômetros para frequentar as atividades acadêmicas. Com a verba, a expectativa é garantir maior segurança, conforto e regularidade no deslocamento dos estudantes entre suas residências e o campus.



A iniciativa foi recebida com gratidão pela comunidade escolar. A presidente da APP, Damaris Nienke, e a representante institucional Nelci manifestaram agradecimentos ao parlamentar pela atenção às demandas da educação pública. As educadoras destacaram que o investimento contribuirá diretamente para a permanência e o êxito escolar dos estudantes, sobretudo daqueles em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.



O deputado Ribeiro, por sua vez, reafirmou seu compromisso com a educação de qualidade em Rondônia. Segundo ele, "investir na estrutura educacional é garantir oportunidades reais para a juventude e para o futuro do nosso estado".



A ação evidencia a importância da articulação entre poder público e instituições de ensino para o fortalecimento das políticas educacionais no interior do estado.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALERO