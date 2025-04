Deputado Laerte Gomes pede providências do Detran para melhorias no trânsito de Espigão do Oeste

Em requerimento encaminhado ao Departamento Nacional de Trânsito (Detran), o deputado Laerte Gomes (PSD) solicitou informações e levantamento técnico de pontos críticos do trânsito do município de Espigão do Oeste, para que sejam tomadas as medidas administrativas e operacionais necessárias com vistas a garantir maior segurança do trânsito da cidade.



De acordo com o deputado, a medida é uma resposta à indicação da vereadora Nadja Lagares (Republicanos), que procurou o deputado para intermediar, junto ao Detran, providências que venham viabilizar soluções como a implantação de tartarugas reflexivas, faixas de pedestres, radar eletrônico, entre outras.



“Garantir um trânsito seguro é essencial para preservar vidas, reduzir custos com acidentes, melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida à população. Além disso, fortalece o desenvolvimento econômico e social do município, e isso, também faz parte do nosso trabalho, meu e da vereadora Nadja, e como parceiros, estamos buscando juntos, resolver essa questão”, ressaltou o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar