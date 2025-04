Deputado Alan Queiroz destina R$ 150 mil para aquisição de implementos agrícolas em Ouro Preto do Oeste

O município de Ouro Preto do Oeste recebeu um importante reforço para o fortalecimento da agricultura familiar. O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 150 mil para a aquisição de implementos agrícolas, que irão beneficiar diretamente os produtores rurais da região com uma calcareadeira de 5 toneladas e uma carreta basculante hidráulica. O recurso será aplicado por meio da Associação dos Produtores Rurais do Norte de Ouro Preto (Asprono), atendendo a uma solicitação do assessor Baianinho.



O investimento tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva dos pequenos agricultores, promovendo maior eficiência no preparo do solo e nas etapas de plantio e colheita. Com os novos equipamentos, a expectativa é reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura local.



Alan Queiroz destacou a importância de apoiar os produtores rurais como forma de fortalecer a economia local e contribuir, de maneira efetiva, para o avanço da região.



"A destinação desta emenda é essencial para o desenvolvimento da agricultura local e para o sustento das famílias que dependem da produção rural. Agradeço ao governador Marcos Rocha pela parceria e por sempre nos atender, garantindo que as emendas sejam implementadas e entregues à nossa população", afirmou o parlamentar.



A iniciativa reforça a atuação do deputado Alan Queiroz em prol do desenvolvimento rural em Rondônia. O parlamentar tem se destacado pela destinação de recursos voltados ao fortalecimento da agricultura, infraestrutura e saúde em diversas regiões do estado. Com sua atuação contínua em favor do campo, Alan Queiroz se consolida como um dos grandes apoiadores da agricultura familiar em Rondônia.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar