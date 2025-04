Luizinho Goebel participa de assinatura de Ordem de Serviço para obras no Setor 23 e parabeniza a Prefeitura de Vilhena pela iniciativa

Nesta quarta-feira, 23 de abril, o deputado estadual Luizinho Goebel participou da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor 23, em Vilhena. A cerimônia foi organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e contou com a presença de autoridades locais, moradores e representantes da empresa responsável pela execução do projeto.



Durante o evento, Luizinho Goebel parabenizou a gestão municipal pela iniciativa e destacou a importância da obra para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. O parlamentar também reafirmou seu compromisso em continuar apoiando ações que promovam o desenvolvimento urbano e a infraestrutura dos bairros de Vilhena.



Com a assinatura da Ordem de Serviço, a empresa Canumã Construções está oficialmente autorizada a iniciar os trabalhos no Setor 23. As obras irão contemplar serviços de drenagem pluvial e a pavimentação das ruas, o que deve reduzir os problemas com alagamentos e poeira, além de facilitar o acesso e a mobilidade no bairro.



A Prefeitura de Vilhena ressaltou que a participação da população nesse momento é fundamental e reforçou o compromisso com a transparência e a eficiência na execução das obras públicas. O início das melhorias marca um passo importante na transformação da infraestrutura do Setor 23 e atende a uma antiga demanda dos moradores da região.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar