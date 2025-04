Deputado Ezequiel Neiva Vistoria Obras de Recuperação da RO-420 (Linha D) em Nova Mamoré

O Governo de Rondônia iniciou os trabalhos de recuperação da RO-420, conhecida como Linha D, no município de Nova Mamoré. A obra abrange aproximadamente 160 km de estrada, passando pelos distritos de Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já começaram os serviços de patrolamento, encascalhamento, abertura lateral, aterro de pontos baixos e criação de saídas d'água, visando evitar o acúmulo de água das chuvas na via.



A recuperação da Linha D foi uma solicitação do deputado Ezequiel Neiva ao diretor-geral do DER, Eder Fernandes, e ao governador Marcos Rocha. Na quinta e sexta-feira desta semana, o deputado, acompanhado pelos vereadores Adalto e Jair da 29, e pelo secretário de Desenvolvimento Rural de Nova Mamoré, Abílio Baiano, fez uma vistoria no local, percorrendo os cerca de 160 km da estrada.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O parlamentar destacou a importância da RO-420, que é a única via de acesso dos distritos de Jacinópolis, Nova Dimensão e Palmeiras à sede do município, Nova Mamoré. Além disso, a estrada também desempenha papel crucial no tráfego entre as regiões de Guajará-Mirim, Buritis e Ariquemes.



"O fluxo de veículos aumentou consideravelmente após a enchente do rio Madeira e a interdição parcial da BR-425, que afeta o acesso a Guajará-Mirim. Muitos motoristas passaram a utilizar as Linhas D e 29 para acessar União Bandeirantes e, posteriormente, Porto Velho, e vice-versa. Trata-se de uma estrada de terra que ficou bastante prejudicada, especialmente com a intensificação das chuvas", explicou Ezequiel Neiva.



O deputado também ressaltou o esforço do governador Marcos Rocha para garantir a trafegabilidade da RO-420, sempre atendendo aos pedidos de recuperação da via. Ezequiel Neiva ainda fez questão de reconhecer a parceria do prefeito Marcélio Brasileiro na execução dos trabalhos.





