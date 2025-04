Indicação atendida: após pedido da deputada Dra. Taissa, DER recupera trecho completo da RO-420 entre Nova Mamoré e Buritis

Uma importante demanda da população do distrito de Jacinópolis e de toda a região foi atendida graças à atuação da deputada estadual Dra. Taissa (Podemos). Após indicação feita ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO), a RO-420 passou por uma recuperação completa no trecho que liga os municípios de Nova Mamoré a Buritis.



A estrada, que há anos apresentava trechos críticos com atoleiros e buracos, dificultava o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de moradores. Através da 15ª Residência Regional de Buritis, o DER executou as obras de manutenção conforme previsto no Plano de Trabalho, abrangendo os meses de abril, maio e junho.



“Essa rodovia é essencial para a vida de centenas de famílias. Lutamos para que a recuperação fosse feita em toda sua extensão e conseguimos. Agradeço ao DER por atender nosso pedido e, principalmente, à população, que confiou no nosso mandato para buscar essa solução”, afirmou Dra. Taíssa.



A restauração completa da RO-420 traz agora mais segurança, conforto e eficiência logística à região, além de representar um avanço significativo para o desenvolvimento econômico e social do interior de Rondônia.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar