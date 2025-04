Associações de surdos recebem apoio de Cirone

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou nesta quinta-feira (24) da reinauguração da Associação de Pais e Amigos dos Surdos Águia (APASA), do município de Cacoal. O evento contou com a participação do prefeito Adailton Fúria, dos vereadores Amália Milani, Zivan Almeida, do presidente da Câmara, Gimenez Fritz, da secretária de Ação Social Ana Paula Fernandes, além do presidente da entidade, Gilvandro Silva Vilas Boas, associados e representantes de outros segmentos sociais.



A APASA foi criada há 25 anos, mas ainda não contava com um local adequado para seu funcionamento. Agora a Prefeitura cedeu o espaço físico e o deputado assumiu o compromisso de assegurar os recursos necessários para mobiliar e equipar a entidade. “Nesta noite de celebração, agradeço ao deputado Cirone, que além de viabilizar, por meio de sua equipe, a regularização legal da associação, vai providenciar os investimentos para estruturar essa entidade”, disse a vereadora Amália Milani, apoiadora da causa. Gilvandro Vilas Boas também agradeceu ao apoio de todos os envolvidos no projeto. “Somos muito gratos por todo o incentivo que estamos recebendo”, disse.



Cirone Deiró destacou o empenho dos associados e da vereadora Amália Milani, no sentido de regularizar a entidade. “A associação já vem buscando esse espaço há um bom tempo e parabenizo a vereadora Amália, por ter abraçado essa causa”, disse o deputado, reafirmando o compromisso de continuar apoiando a entidade.



Outros municípios do Estado também estão recebendo o apoio do deputado, na regularização e fortalecimento de entidades de pessoas surdas. Em Vilhena, Cirone fez o compromisso de assegurar recursos para reforma e adequação de um espaço adequado para a classe.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar