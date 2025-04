Deputada Dra. Taissa conquista reconhecimento do “Bike Trilha Ecotur” como patrimônio cultural de Rondônia

Uma importante vitória para a cultura e o turismo de Guajará-Mirim: o evento “Bike Trilha Ecotur” foi reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Rondônia. O reconhecimento veio após votação na Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto de lei de autoria da deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) durante a sessão plenária da última terça-feira (22), com expressivo apoio dos parlamentares.



O “Bike Trilha Ecotur” é um evento anual que reúne ciclistas de diferentes regiões para percorrer um percurso em meio à natureza de Guajará-Mirim, promovendo o ecoturismo, o esporte e a valorização ambiental. A proposta da deputada Dra. Taíssa buscou oficializar a importância cultural, social e turística da iniciativa, consolidando-a como símbolo da identidade local.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Com a aprovação, o projeto será promulgado pela Assembleia Legislativa, passando a garantir oficialmente o reconhecimento do evento como parte do patrimônio cultural imaterial de Rondônia. A medida representa um avanço no incentivo a manifestações culturais e esportivas que promovem o desenvolvimento regional e o turismo sustentável.



Ao comentar a conquista, a deputada Dra. Taíssa destacou o significado do “Bike Trilha Ecotur” para a população:



“Esse evento vai além do esporte. Ele é uma verdadeira celebração da nossa natureza, da nossa cultura e da união da comunidade. Ver esse reconhecimento se tornar realidade é motivo de orgulho para todos nós de Guajará-Mirim.”



Com o reconhecimento oficial, a expectativa é de que o evento receba ainda mais visibilidade, apoio institucional e recursos, fortalecendo a economia local e impulsionando o turismo em toda a região.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar