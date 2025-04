Deputada Cláudia de Jesus destaca moradias entregues pelo governo Lula em Porto Velho

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) acompanhou na tarde desta quinta-feira (24), a entrega de mais uma obra do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Rondônia. Em Porto Velho, foi realizada a entrega de 304 apartamentos do residencial Porto Fino, localizado na zona Leste da capital, bairro Socialista.



A cerimônia contou com a participação das famílias beneficiadas, de várias autoridades, do prefeito Léo Moraes, vereadores, deputados federais, o Senador Confúcio Moura (MDB), o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho e Inês Magalhães, vice-presidente da Caixa Econômica Federal (CEF). A obra demorou 12 anos para ser entregue, e só foi concluída no governo Lula.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“Só quem paga aluguel, mora de favor, paga aluguel sabe o que significa esse momento. Eu fico extremamente feliz, que nunca teve nesse país, um presidente da república que colocasse no orçamento federal, recursos para construir casa para o trabalhador”, disse a deputada se referindo a iniciativa do presidente Lula.



Mais de mil e duzentas pessoas vão se mudar para os 304 apartamentos. As moradias do residencial Porto Velho são destinadas a famílias da Faixa 1 do programa, com 201 unidades concedidas por meio de doação — sendo 190 beneficiários do Bolsa Família e 11 do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Com investimento total de R$ 28,6 milhões, o Residencial Porto Fino foi dividido em 19 blocos de quatro andares, com quatro apartamentos por andar. Cada unidade tem 39 m².



Foto: Reprodução/ALE-RO

"Nós perdemos tudo que tínhamos, umas três vezes; e a cada chuva ninguém mais dormia em paz esperando a água entrar. Agora temos uma casa segura. É muita felicidade". O depoimento é da estudante Naiara de Farias, contemplada.



“Há quatro anos, o Minha Casa, Minha Vida havia sido extinto, este condomínio estava abandonado há cinco anos. Graças ao presidente Lula, retomamos essa obra para entregar a vocês. São atitudes como essa que melhoram a qualidade de vida da população de Porto Velho,” afirmou o ministro.



Jader Filho também destacou outros investimentos no estado, além dos que são feitos no Minha Casa, Minha Vida na região. Em Ji Paraná, sul do estado, são mais 1.456 unidades habitacionais do residencial Morar Melhor II.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar