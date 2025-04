Deputado Ribeiro do Sinpol entrega veículo ao Lar dos Idosos em Vilhena

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) formalizou a entrega de um veículo ao Lar dos Idosos – Maria Tereza de Lamarta, instituição filantrópica situada no município de Vilhena, fundada desde 1993. A aquisição foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil, destinada à melhoria das condições de transporte dos assistidos pela entidade.



A cerimônia contou com a presença de representantes da administração do Lar do Idoso e do vereador Tabalipa. Em sua fala, o deputado Ribeiro destacou o compromisso com a valorização da pessoa idosa e a importância de destinar recursos públicos a instituições que desempenham papel essencial na proteção social.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Trata-se de uma iniciativa que vai além da simples entrega de um bem material. Este veículo representa dignidade, segurança e bem-estar aos idosos que dependem dessa instituição. É nossa obrigação enquanto agentes públicos garantir que esses cidadãos, que tanto contribuíram com a sociedade, recebam cuidados adequados e com respeito”, declarou o parlamentar.



A direção do Lar do Idoso expressou gratidão pela doação, ressaltando que o automóvel será fundamental para o transporte de doações, cadeiras de rodas e demais deslocamentos, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos internos.



O vereador Tabalipa agradeceu o parlamentar por olhar a população Vilhenense. “A instituição realiza um trabalho lindo e tinha certeza que o Ribeiro iria atender essa demanda”, afirmou Tabalipa



A iniciativa é parte de um conjunto de ações promovidas por Ribeiro do Sinpol em favor da assistência social e da saúde pública em diversas regiões do estado de Rondônia. O parlamentar reafirmou que continuará atuando de forma proativa na destinação de recursos para entidades que prestam serviços relevantes à população.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar