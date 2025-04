Deputado Delegado Lucas preside 2ª reunião da CCJR Cidadã nesta quinta-feira, 24

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realiza, nesta quinta-feira (24), a segunda reunião da CCJR Cidadã, um projeto coordenado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), presidida pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP). O encontro acontecerá às 19h, na Faculdade Farol, localizada na RO-383, Km 1, Lado Sul, no município de Rolim de Moura.



O projeto tem como principal objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo a transparência, o diálogo e a participação cidadã no processo legislativo. Durante os encontros, são apresentados os trabalhos da CCJR e discutidas pautas de interesse público com a comunidade local.



“A CCJR Cidadã é uma oportunidade de escuta e prestação de contas. Levar o Parlamento para mais perto da população é essencial para fortalecer a democracia e garantir que nossas decisões estejam alinhadas com as reais necessidades do povo rondoniense”, destacou o presidente da comissão, deputado Delegado Lucas.



A primeira edição do projeto ocorreu no município de Cacoal, com cerca de 400 acadêmicos, população civil e lideranças políticas.



Em Rolim de Moura, segundo o presidente da CCJR, a expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, consolidando o projeto como um instrumento permanente de participação cidadã.



A população está convidada a participar da reunião e contribuir com sugestões e questionamentos. A CCJR Cidadã em Rolim de Moura também terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Alero.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar