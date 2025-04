Deputado Jean Mendonça viabiliza distribuição de mudas de café e recursos para agricultura em Parecis

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) reuniu-se com o presidente da EMATER-RO, Luciano Brandão, para tratar da distribuição de mudas de café no município de Parecis. A ação atende a uma solicitação do vereador Serjão, parceiro do parlamentar no apoio aos agricultores e moradores da região. Mendonça já destinou mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para áreas como saúde, agricultura e desenvolvimento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do município.



O vereador Serjão destacou a importância da parceria com o deputado, citando os benefícios trazidos ao município. "Com o apoio do deputado Jean Mendonça, estamos garantindo recursos para saúde, implementos agrícolas e a retomada da Exposição Agropecuária de Parecis (EXPOPAR), que não acontecia há mais de 10 anos", afirmou. O evento tem como objetivo fortalecer a cultura e a tradição agropecuária local.



A vice-prefeita Fabiane também reconheceu o trabalho do parlamentar, agradecendo pela liberação de recursos que beneficiaram associações rurais, como a ASPRUMA, ASPRUNOVE, ASPROKINF e ASPROSAPE. "Essa iniciativa tem fortalecido a agricultura em nosso município, melhorando as condições de trabalho no campo e contribuído para ampliar a produção agrícola local", afirmou.



Por meio da EMATER-RO, foram adquiridos equipamentos essenciais para os agricultores, incluindo uma grade aradora, três distribuidores de calcário, uma carreta, uma pá agrícola, uma roçadeira hidráulica, um pulverizador e 40 toneladas de calcário. Esses recursos visam melhorar as condições de trabalho e aumentar a produtividade no campo.



O prefeito Marcondes ressaltou que o apoio do deputado tem sido fundamental para fortalecer as ações da administração municipal. "Essa parceria tem contemplado todos os moradores, da cidade e do campo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida", concluiu.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar