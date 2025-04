Trabalho de Cirone é reconhecido em Alta Floresta

O trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) vem sendo reconhecido nos municípios rondonienses. No último dia 11, durante a entrega de um veículo Van para a Secretaria de Saúde de Alta Floresta, os representantes políticos locais enalteceram a atuação do parlamentar. “Não é só um veículo, é mais conforto, segurança e dignidade para nossos pacientes que fazem hemodiálise fora do município, que além do tratamento, enfrentam todo um desgaste físico”, disse o prefeito Gio Damo, acrescentando que “somos muito gratos ao deputado Cirone, por ele ter esse olhar humano para a população de Alta Floresta”.



Segundo o prefeito, a população de Alta Floresta já foi contemplada com diversos benefícios viabilizados pelo deputado Cirone, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. Os recursos assegurados pelo parlamentar já garantiram a chegada de investimentos como a reforma e ampliação de escola e do ginásio municipal, além da aquisição de veículos e de implementos agrícolas.



O secretário municipal de saúde, Moisés Santana, também afirmou que a chegada do veículo vai mudar a realidade dos pacientes, que se deslocam três vezes por semana, a outro município, para fazer sessões de hemodiálise. “Este é um momento de muita gratidão ao deputado, por ele ter esse olhar para a saúde”, disse.



O vice-prefeito Robson Ugolini disse que Cirone é um grande parceiro do município. “O deputado vem ajudando muito em nossa administração e no desenvolvimento de Alta Floresta. Com a sua parceria e apoio estamos avançando nas ampliações de ações que estão melhorando a vida das pessoas”, afirmou.



O vereador Andre Selepenque lembrou que o veículo é mais um benefício que chega ao município, por meio do parlamentar. “Esse é mais um, entre tantos outros recursos assegurados pelo deputado Cirone e tenho certeza que muitos outros virão”, disse.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar