Laerte Gomes intervém junto ao DER para obras de infraestrutura urbana e rural no município de Cacaulândia

Neste mês de abril, o deputado Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimentos ao Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando medidas administrativas e operacionais necessárias para atender as indicações apresentadas pela vereadora de Cacaulândia, Rayana Bueno (MDB).



Entre as demandas apresentadas pela vereadora estão a construção de uma rotatória, no início da mão dupla, entre a Avenida Cacau, Rua Cacoal e Rua Amapá, para viabilizar melhorias na trafegabilidade na RO-133, bem como, garantir segurança e evitar constantes registros de multas por infração de trânsito.



Outra indicação da vereadora ao deputado, encaminhada ao DER, foi a construção de uma pista de caminhada na entrada da cidade, visando atender o expressivo número de pessoas que praticam atividades físicas nas laterais da estrada citada, assegurando um local seguro e adequado.



Já para atender a zona rural de Cacaulândia, a vereadora indicou a necessidade da instalação de nove manilhas no Travessão B-80, sentido Cunha do Marechal, visando a garantia do escoamento de água para facilitar trafegabilidade de veículos e pessoas que transitam na referida estrada.



“Nós já requeremos todas as indicações da vereadora Rayana junto ao Governo e ao DER e vamos aguardar as medidas para o atendimento de todas as demandas e, dessa forma, contribuir com as melhorias necessárias para o nosso município de Cacaulândia”, ressaltou o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar