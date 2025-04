Elero e Alto Paraíso firmam parceria para levar cursos profissionalizantes ao município

Na manhã desta quarta-feira (23), a Elero, Escola do Legislativo de Rondônia avançou em sua missão de interiorizar a educação profissional no estado. A Diretora Pedagógica da instituição, Socorro Rodrigues, recebeu em reunião a vereadora de Alto Paraíso, Elissandra Queiroz, acompanhada da assessora parlamentar Alice Karolaine, para discutir os detalhes e o cronograma dos cursos que serão ofertados no município nos próximos meses.



A reunião, realizada na sede da Elero, teve como foco o levantamento das demandas locais e a definição das áreas prioritárias para qualificação. A proposta é oferecer cursos que atendam às necessidades reais da população, promovendo inclusão social, empregabilidade e cidadania.



“Estamos comprometidos em oferecer oportunidades que transformem vidas e contribuam para o crescimento de Alto Paraíso. Ressaltando que a indicação dos cursos da Elero é do deputado estadual Luis do Hospital”, destacou a vereadora Elissandra.



A parceria é fortalecida pelo apoio do diretor da Elero, Welys Assis, e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, que têm reafirmado o compromisso da instituição em levar capacitação gratuita e de qualidade aos municípios rondonienses.



Segundo Socorro Rodrigues, o esforço conjunto entre os poderes legislativo municipal e estadual é essencial para transformar realidades. “Acreditamos que juntos podemos construir um futuro melhor para nossos jovens e para toda a comunidade”, afirmou a diretora pedagógica.



Os cursos serão gratuitos, com certificação reconhecida. A expectativa é de que a iniciativa impacte positivamente na geração de renda e desenvolvimento local.



Mais informações sobre inscrições, datas e locais dos cursos serão divulgadas em breve pelos canais oficiais da Elero e pelas redes da vereadora Elissandra Queiroz.



Texto e foto: Assessoria