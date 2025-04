Após cobrança do deputado Edevaldo Neves, governo inaugura nova ala humanizada na maternidade do Hospital de Base

O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) comemorou nesta semana a entrega da nova ala reformada da maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, após seu pedido de providência encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) cobrar melhorias urgentes no atendimento a gestantes e recém-nascidos.



Publicidade



A reivindicação do parlamentar surgiu após denúncias de superlotação e atendimento precário nos corredores da maternidade, o que motivou a apresentação de um documento formal exigindo ampliação dos leitos e melhores condições para garantir um ambiente mais digno e seguro às mães e bebês.



“Corredores não são berçários. Lutamos por um atendimento humanizado, com estrutura adequada e respeito às famílias. Agora, com essa entrega, damos um passo importante nessa direção”, destacou Edevaldo Neves.



A nova ala da maternidade, inaugurada no dia 16 de abril, representa um avanço importante na assistência obstétrica em Rondônia. São 42 novos leitos, distribuídos em 14 enfermarias e 4 quartos de internação, além de melhorias em toda a infraestrutura física, tecnológica e nos ambientes de suporte, como posto de enfermagem, cozinha e sala de curativos. O investimento total da obra foi de R$ 3,3 milhões.



A ação é resultado do trabalho conjunto entre o Parlamento e o Executivo estadual, que atenderam prontamente à demanda apresentada pelo deputado. “Fico feliz em ver que nossa voz, que ecoou as dores de tantas mães rondoniense, foi ouvida. Continuaremos vigilantes e atuantes por uma saúde pública mais humana e eficiente”, afirmou Edevaldo.



A reforma integra o planejamento estratégico do governo de Rondônia para promover atendimento humanizado, com foco especial nas gestantes de alto risco, e faz parte de uma série de ações voltadas à qualificação dos serviços de saúde no estado.





Texto: Alan Drumond |Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar