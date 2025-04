Solicitação do deputado Alan Queiroz visa garantir a recuperação da ponte sobre o Rio Oriente, em Nova Mamoré

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou a recuperação urgente da ponte sobre o Rio Oriente, localizada na RO-420, no distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré. A indicação do parlamentar foi encaminhada ao governo de Rondônia, que deve realizar este trabalho por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), fornecendo assim, mais segurança para a população do município.



A situação da ponte mencionada exige ações imediatas, pois a mesma apresenta um grave risco em ambos os lados, o que levou à necessidade de interdição imediata. A estrutura encontra-se visivelmente envergada, com tábuas completamente deterioradas, tornando indispensável uma intervenção urgente para restabelecer o livre acesso seguro. Diante do risco iminente e da urgência da demanda, é necessário não apenas a recuperação da ponte, mas também do fortalecimento de suas cabeceiras, prevenindo danos estruturais futuros e, sobretudo, protegendo a integridade física dos cidadãos.



O deputado Alan Queiroz destaca que a obra não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de segurança e qualidade de vida para todos os rondonienses que a utilizam. “Precisamos garantir que nossas rodovias estejam em condições ideais para o tráfego, pois isso não só facilita a mobilidade, mas também promove o bem-estar de nossos cidadãos. Atender a essas demandas é assegurar o contínuo desenvolvimento da nossa região, contribuindo significativamente para o crescimento do nosso estado”, afirmou.



ALAN QUEIROZ FORNECE MELHORIAS A INFRAESTRUTURA DO ESTADO



O deputado Alan Queiroz tem atuado na busca de melhorias para a infraestrutura de Rondônia, com investimentos que visam impulsionar o desenvolvimento do estado e garantir melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para a população. Com a destinação de recursos para a recuperação e construção de estradas, pontes e obras urbanas, o parlamentar busca promover a integração entre as regiões e impulsionar o crescimento econômico, além de garantir mais segurança e conforto para os cidadãos rondonienses.



No último ano, o parlamentar destinou R$ 430 mil em emendas parlamentares para ações estratégicas que visam impulsionar a infraestrutura de Rondônia. Esses recursos foram empregados em diversas obras essenciais, como a manutenção de rodovias, construção de pontes e serviços diversos voltados a promover melhorias no estado.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar