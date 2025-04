Compromisso com o povo marca discurso da deputada Cláudia de Jesus na tribuna na Alero

Na Sessão Ordinária desta última terça-feira (22), a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) com um discurso marcado por emoção, homenagens e reafirmações de compromisso com políticas públicas voltadas para os que mais precisam.



Com o coração enlutado, a parlamentar lamentou o falecimento do Papa Francisco, a quem classificou como “um líder religioso que marcou a história da humanidade com sua simplicidade, humildade e compromisso com os necessitados”.



Segundo Cláudia, o exemplo do Papa deve inspirar a atuação política. "Fomos escolhidos para servir, ouvir e agir. A política precisa ser ponte, e não muro; esperança, e não desilusão”, disse.



A deputada também prestou homenagem à ativista do movimento negro Ana Maria Ramos, destacando sua trajetória de luta e solidariedade. "Foi uma mulher exemplar, sempre disposta a ajudar. Seu legado fica para todos nós”, afirmou.



Corrida Internacional Marco Zero



Em tom de celebração, Cláudia destacou a realização da Corrida Internacional Marco Zero, ocorrida em Ji-Paraná no dia 21. O evento reuniu mais de 3.500 participantes e cerca de 50 atletas de elite.



“Tivemos a honra de sediar esse momento ímpar. Parabenizo a CDL de Ji-Paraná, em nome do presidente Elias Pereira, pela organização. Nosso mandato também destinou recursos para viabilizar a corrida”, ressaltou.



A parlamentar também comentou a expectativa da visita do presidente Lula ao estado, que precisou ser cancelada em virtude do luto pelo falecimento do Papa. Ainda assim, ela reiterou os avanços conquistados por meio do diálogo com o governo federal.



“Temos levado os clamores de Rondônia aos ministérios. Lutamos por uma maternidade para a macrorregião, uma policlínica para Ji-Paraná e seguimos trabalhando com responsabilidade”, garantiu.



Encerrando seu pronunciamento, Cláudia relatou sua visita ao distrito de Tarilândia, em Jaru, onde entregou equipamentos a feirantes da agricultura familiar.



“Recebemos as demandas de pequenos agricultores e mulheres empreendedoras que sustentam a cidade com seu trabalho. Nosso mandato existe para somar com quem produz e merece dignidade”, concluiu.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar