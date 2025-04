Rio Crespo recebe van para atender famílias atípicas através de emenda do deputado Delegado Camargo

O deputado estadual Delegado Camargo participou da entrega de uma van adquirida com recursos de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 300 mil, destinada a atender famílias atípicas do município de Rio Crespo. O veículo será utilizado no transporte de alunos até Ariquemes, onde são acompanhados pela AMAAR – Associação de Mães de Autistas de Ariquemes.



A iniciativa representa um avanço significativo no atendimento às crianças com transtorno do espectro autista, garantindo maior conforto, segurança e regularidade no acesso a terapias e atendimentos especializados.



“Como pai atípico, eu sei na pele o quanto cada gesto de apoio faz diferença. Ver essa van sendo entregue e saber que ela vai ajudar tantas famílias me emociona. É por isso que sigo firme, destinando recursos e trabalhando por políticas públicas que abracem quem mais precisa”, afirmou o deputado Delegado Camargo, que também é padrinho das APAEs de Rondônia.



A ação reforça o compromisso do parlamentar com a inclusão e com o cuidado das pessoas com deficiência em Rondônia, promovendo mais dignidade e acesso aos serviços essenciais.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar