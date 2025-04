Eyder Brasil defende ações integradas para segurança nos conjuntos habitacionais de Porto Velho Deputado estadual participou de audiência pública na Câmara Municipal para discutir medidas voltadas ao combate à criminalidade e à prevenção em grandes res

Deputado estadual participou de audiência pública na Câmara Municipal para discutir medidas voltadas ao combate à criminalidade e à prevenção em grandes residenciais da capital



O deputado estadual Eyder Brasil (PL) participou de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Porto Velho para debater a situação da segurança pública nos conjuntos habitacionais da capital. O encontro reuniu moradores, lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos.



Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Eyder Brasil destacou as visitas feitas no início do ano aos residenciais Morar Melhor e Orgulho do Madeira, junto às forças policiais do estado. O objetivo, segundo ele, foi buscar soluções efetivas para o aumento da violência nesses locais. “Entendemos que a segurança pública não se faz apenas com armamento. Se faz com prevenção e cuidado com nossas crianças”, afirmou o parlamentar.



Eyder também agradeceu o envio de efetivos aos residenciais por parte do Governo do Estado. “Parabenizo o governador Marcos Rocha e o secretário de Segurança Pública, coronel Vital, em nome de todos os policiais que, com firmeza e respeito, têm trabalhado para devolver a tranquilidade a essas comunidades”, disse.



A audiência pública reforçou a necessidade de articulação entre Estado e Município em políticas de prevenção à violência, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade. Dados da Secretaria de Segurança apontam que os bairros periféricos concentram os maiores índices de criminalidade em Porto Velho.

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar