Seduc confirma projeto em fase final para revitalização de escola em Nova Dimensão, após solicitação da deputada Dra. Taissa

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) reforçou seu compromisso com a educação de Rondônia ao apresentar uma indicação (11206/2025) parlamentar solicitando a revitalização da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Laurinda Groff, localizada no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré.



O pedido da parlamentar visa atender às demandas da comunidade escolar, que há anos enfrenta dificuldades relacionadas à estrutura física da instituição. A escola atende centenas de alunos da região e, segundo relatos de pais, professores e estudantes, necessita de melhorias urgentes em suas instalações para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao aprendizado.



Em resposta à solicitação, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) informou, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura e Obras Escolares, que os projetos de reforma e ampliação da unidade já estão em fase de conclusão. A Seduc ainda destacou que a previsão é de que a licitação das obras ocorra no segundo semestre de 2025.



“Essa é uma conquista importante para a população de Nova Dimensão. Seguiremos acompanhando de perto todo o trâmite para que essa obra saia do papel e se concretize o mais breve possível”, afirmou a deputada Dra. Taissa, destacando que continuará lutando por melhorias na infraestrutura das escolas do interior do estado.



A revitalização da Escola Maria Laurinda Groff é aguardada com expectativa pela comunidade, que vê na ação uma oportunidade de transformar o espaço educacional e oferecer mais dignidade a alunos, professores e servidores.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar