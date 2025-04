Ieda Chaves visita local onde será instalado o Centro Humanizado de Atendimento à Mulher

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), presidente da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), cumpriu agenda na última terça-feira (22), nas instalações da Escola do Legislativo (Elero), onde será implementado o Centro Humanizado de Atendimento à Mulher do Estado de Rondônia (Chameron), uma iniciativa vinculada diretamente à PEM, visando o fortalecimento da rede de proteção feminina em Rondônia.



Acompanhada pela diretora adjunta da Elero, Nathália Brasiliano, e pela diretora pedagógica, Socorro Rodrigues, a parlamentar conheceu o espaço que abrigará o Chameron. Durante a visita, foram apresentados os objetivos e a estrutura do Centro, que visa ser um ponto crucial de acolhimento, escuta e orientação para as mulheres rondonienses.



"O Chameron será um espaço importante para toda uma rede de proteção. É urgente a implementação de mais iniciativas concretas que verdadeiramente beneficiem as mulheres de Rondônia", disse Ieda Chaves reafirmando, assim, seu firme compromisso com a defesa acirrada dos direitos femininos, o combate à violência de gênero e a promoção da equidade.



Atuação



A instalação do Centro, na rua Major Amarantes, nº 390, bairro Arigolândia, em Porto Velho, representa um avanço significativo nas políticas públicas voltadas para a proteção da mulher em Rondônia, demonstrando o comprometimento da PEM em oferecer um amparo completo e especializado como, por exemplo, a disponibilização de profissionais das áreas de psicologia, assistência social e saúde às vítimas de violência conforme prevê a Resolução nº 452/2019.



Sobre a PEM



A PEM tem se consolidado como um instrumento fundamental para o fortalecimento da rede de proteção, atuando de forma integrada na prevenção, fiscalização e assistência às vítimas, conforme estabelece a Resolução nº 424/2019. Entre suas atribuições, destacam-se o recebimento, exame e encaminhamento de denúncias de violência e discriminação contra a mulher aos órgãos competentes, além da fiscalização de programas federais voltados à igualdade de gênero.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Reprodução