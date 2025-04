Tá na conta: Apae de Cerejeiras recebe recurso para implantação de programa de Equoterapia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cerejeiras está prestes a atingir mais um passo na promoção do desenvolvimento de pessoas com deficiência e necessidades especiais no município. A instituição já conta com recurso depositado em conta no valor de R$ 811.636,39, disponibilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), destinado à implantação do programa de Equoterapia para seus alunos.



A equoterapia é uma abordagem terapêutica e educacional que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. A prática visa promover o desenvolvimento biopsicossocial dos pacientes, explorando a conexão entre o praticante e o movimento do cavalo para proporcionar benefícios que vão além do aspecto físico, incluindo avanços emocionais, cognitivos e sociais.



“A iniciativa representa um avanço significativo na inclusão e no cuidado com as pessoas com deficiência em Cerejeiras, unindo esforços entre o poder público e instituições sociais para transformar vidas por meio da terapia assistida com cavalos”, afirmou o parlamentar.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o projeto é essencial para o desenvolvimento das atividades motoras dos alunos do município. “Estamos prestes a dar um grande passo no desenvolvimento de pessoas com deficiência e necessidades especiais em Cerejeiras com a implantação do projeto de equoterapia. O valor já foi devidamente empenhado e está disponível para que o programa se torne realidade”, afirmou o parlamentar.



Ezequiel Neiva destacou que seu trabalho tem como principal objetivo a valorização dos alunos, professores e demais profissionais da Apae. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, por meio do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem sido um importante aliado na promoção de políticas públicas voltadas à inclusão e ao bem-estar social. “Estamos desenvolvendo ações que garantam reconhecimento e dignidade a todos os envolvidos. Com o apoio do nosso Governo do Estado, realizamos esse trabalho com amor no coração e alegria na alma, sempre buscando beneficiar quem mais precisa desses serviços”, enfatizou o parlamentar.



Além do projeto de equoterapia, o deputado estadual Ezequiel Neiva também já destinou outros recursos para a Apae de Cerejeiras, como a aquisição de um ônibus escolar, equipamentos de fisioterapia, móveis para os alunos e equipamentos de cozinha, reforçando seu compromisso com a qualidade de vida e a estrutura da instituição.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar