Assembleia Legislativa aprova revisão salarial de 9,68% para servidores efetivos

Os servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) serão beneficiados com reajuste salarial de 9,68% ao longo do ano de 2025. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, foi aprovada durante a sessão ordinária realizada na última terça-feira (15).



O reajuste será concedido em duas etapas: a primeira parcela de 4,84% passa a valer a partir de 1º de abril, e a segunda, também de 4,84%, a partir de 1º de outubro. No total, 205 servidores efetivos serão beneficiados.



A medida altera a tabela VI do anexo III da Lei Complementar nº 731 , de 2013, assegurando a recomposição do poder de compra dos servidores. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou que o reajuste é resultado de um planejamento orçamentário criterioso e cumpre o disposto na Constituição Federal quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.



A aprovação foi unânime entre os deputados presentes, que reforçaram a importância da valorização do funcionalismo da Casa e o reconhecimento do trabalho desempenhado pelos servidores na condução dos serviços legislativos.



As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente, pela TV Assembleia (7.2) e pelo YouTube . Mais informações sobre os projetos e votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO