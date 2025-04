Deputada Dra. Taíssa dá parecer favorável a projeto que destina mais de R$ 4,5 milhões para apoio a famílias afetadas por desastres em Rondônia

Durante sessão na Assembleia Legislativa de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) deu parecer favorável ao Projeto de Lei nº 821/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.527.675,00 em favor do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. O objetivo do projeto é destinar recursos para ações emergenciais em todos os 52 municípios do estado, especialmente no atendimento a famílias afetadas por desastres naturais como enchentes e secas.



A parlamentar destacou a urgência e a importância da medida diante do cenário crítico enfrentado por diversas regiões. “Nós estamos vivendo um período muito difícil. Tivemos a maior seca dos últimos 100 anos e, agora, enfrentamos enchentes em várias áreas. Esse projeto é justamente para garantir o acesso aos serviços públicos e oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou Dra. Taíssa.



A deputada também elogiou a atuação da Assembleia Legislativa, que tem colaborado com ações emergenciais. “Hoje mesmo, ao chegar aqui, vi que águas estavam sendo distribuídas pela Assembleia para apoiar as famílias. É um exemplo de que, quando o poder público se une, conseguimos agir rapidamente em favor da população”, declarou.



Segundo a proposta do Executivo, os recursos serão utilizados para criação e implementação de auxílios emergenciais, aquisição de alimentos, água potável e outros insumos essenciais à sobrevivência de famílias impactadas por desastres naturais em todo o estado.



Dra. Taíssa reforçou ainda que o crédito atenderá municípios de todas as regiões, “desde Guajará-Mirim até Vilhena”, e parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa. “Quando o governo é assertivo, a gente reconhece. Esse projeto é uma resposta concreta às necessidades do nosso povo”, concluiu.



Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar