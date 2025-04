"Não podemos continuar pensando como em 2000", diz Ismael Crispin ao convocar segunda audiência sobre Zoneamento em Alta Floresta do Oeste

Após uma audiência marcada por forte presença de representatividades de todos os segmentos em Cerejeiras, o deputado Ismael Crispin (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia, convida a população da Zona da Mata para a 2ª audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE). O encontro será realizado nesta quinta-feira (24), às 9h, na ACIAF – Associação Comercial de Alta Floresta do Oeste.



A proposta de revisar o zoneamento de Rondônia, instrumento fundamental para a organização do uso do solo e o desenvolvimento sustentável do estado, tem ganhado força diante da defasagem do modelo atual, em vigor desde o ano 2000. Em sua fala durante a audiência anterior, realizada em Cerejeiras, Ismael Crispin resumiu a urgência do tema com clareza. “Não podemos continuar pensando como em 2000. Hoje o Estado está diferente, em pleno desenvolvimento e precisa de uma ferramenta atualizada para planejar seu futuro”, disse Ismael.



O deputado defende que o novo zoneamento deve ser fruto de um processo participativo, com escuta ativa da população, dos setores produtivos, de instituições de pesquisa e órgãos ambientais. A atualização, segundo ele, é essencial para garantir segurança jurídica, atrair investimentos, orientar o licenciamento ambiental e permitir que áreas produtivas possam se desenvolver de maneira responsável.



“O que precisamos é de um zoneamento maduro, construído com diálogo, ouvindo quem produz, quem preserva, quem pesquisa e quem fiscaliza. Só assim vamos garantir segurança jurídica e impulsionar o desenvolvimento de Rondônia”, reforçou Crispin.



Audiência aberta e com participação regional



A audiência em Alta Floresta do Oeste tem como objetivo ouvir lideranças e moradores da região, que abrange também os municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia d' Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Parecis e Castanheiras. Todos estão convidados a participar e contribuir com sugestões e depoimentos que ajudem a construir uma proposta sólida e adequada à realidade local.



Além de produtores rurais, técnicos e representantes do setor agropecuário, também são esperadas autoridades municipais, lideranças comunitárias, representantes de sindicatos e associações, além de estudantes e professores ligados ao tema ambiental.



Crispin afirma que a escuta da população é a base para a construção de uma política pública legítima e eficaz. “Esse debate é de todos nós. O futuro de Rondônia precisa ser planejado com responsabilidade, e isso passa por um zoneamento que reflita a realidade de hoje e as possibilidades de amanhã.”



Próximos passos: São Miguel do Guaporé será a próxima parada



Dando continuidade ao calendário de audiências públicas regionais, o deputado Ismael Crispin já confirmou a realização da próxima etapa em São Miguel do Guaporé, no dia 8 de maio. Assim como nas demais cidades, o objetivo é reunir diferentes representatividades para ouvir demandas, esclarecer dúvidas e registrar propostas que possam subsidiar a atualização do ZSEE.



“Estamos fazendo história com transparência, escuta e responsabilidade. O desenvolvimento de Rondônia precisa caminhar de mãos dadas com a preservação ambiental e com o respeito a quem produz”, concluiu o parlamentar.

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thiago Lorentz | Secom ALE/RO