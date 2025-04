Nova rodoviária vai oferecer estrutura a altura de Cacoal

O início da construção da nova rodoviária de Cacoal é aguardado com muita expectativa pela população. Os recursos, para a execução da obra, já foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), restando apenas agora, a realização da licitação da empresa, que depende da Prefeitura. O projeto está avaliado em cerca de $ 7 milhões.



O empresário do ramo de comercialização e exportação de café, Ezequias Júnior, o Tuta, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC), disse que o município se destaca em vários setores, como o do turismo, comércio, agro negócio e da cultura. Uma obra como a da nova rodoviária, segundo ele, chega para oferecer uma estrutura a altura dos moradores e visitantes da cidade.



De acordo com o empresário, mesmo sendo um dos principais portões de entrada do município, o terminal ficou esquecido por muitos anos. “Com a atuação do nosso deputado Cirone Deiró, essa realidade mudou e agora vamos contar com uma estrutura moderna e integrada, com melhor mobilidade urbana e com condições de oferecer uma experiência de viagem agradável aos usuários”, disse.



Na opinião do empresário, além de vantagens como modernidade, conforto, segurança e acessibilidade para todos os públicos, a nova rodoviária vai proporcionar à cidade, um embelezamento diferenciado. “Sem sombra de dúvidas trata-se de uma das maiores conquistas de Cacoal nos últimos anos”, afirmou.



Em recente entrevista concedida à imprensa local, Cirone explicou que, ainda em 2020, conseguiu assegurar R$ 2 milhões para a construção da nova rodoviária. Já na administração do prefeito Adailton Fúria, teria sido constatado falhas no projeto, que teve que ser reestruturado, necessitando de um volume maior de recursos. Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, o deputado conseguiu mais R$ 4 milhões e 270 mil, somando aproximadamente R$ 7 milhões.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar