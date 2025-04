Comissão debate plano de combate à violência contra a mulher em reunião conduzida por Cláudia de Jesus

Com o objetivo de contribuir na construção de um Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) conduziu, na última terça-feira (22), uma reunião virtual da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (CDCAMI), com a participação do procurador da República Thiago Fernandes de Figueiredo Carvalho e da promotora de Justiça Eiko Daniele Araki.



O encontro tratou da Recomendação nº 15/2024 do MPF, que cobra do Estado um planejamento detalhado e efetivo para o uso de cerca de R$ 4 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) destinados à causa.



“A violência doméstica é devastadora e só vamos enfrentá-la com união e planejamento. Precisamos sair dos índices de feminicídio e investir em estrutura, capacitação e acolhimento. Esse é um compromisso nosso”, afirmou a deputada Cláudia de Jesus durante a reunião.



A promotora Eiko Araki destacou a ausência de capacitação nas delegacias e a fragilidade da infraestrutura das Delegacias da Mulher no interior. “As vítimas relatam o despreparo dos atendentes, o que agrava ainda mais a dor de quem busca ajuda”, pontuou.



Foi sugerida a realização de uma audiência pública para ouvir toda a rede de apoio — secretarias estaduais, escolas, hospitais, órgãos de segurança e organizações da sociedade civil — com o objetivo de construir uma política pública efetiva, e não apenas teórica.



Cláudia de Jesus ainda informou que a próxima etapa dos debates deve ocorrer durante a Rondônia Rural Show que acontece nos dias 26 a 31 de maio, em Ji-Paraná. Segundo ela, o evento será uma oportunidade estratégica para reunir secretarias e órgãos governamentais, que já estarão com os requerimentos em mãos, para dar respostas concretas à Comissão.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar