Deputado Luís do Hospital destina R$ 1,5 milhão em emenda para a ExpoJaru 2025

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital anunciou, na última segunda-feira (21), durante o lançamento oficial da ExpoJaru 2025, a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a realização do evento. O aporte supera o compromisso firmado publicamente por ele na edição anterior da feira, quando declarou a destinação de R$ 1 milhão. O recurso será fundamental para a estruturação da festa, impulsionando o turismo, a geração de empregos e a valorização do agronegócio regional.



A ExpoJaru 2025, maior festa agropecuária do município, está prevista para acontecer entre os dias 3 e 7 de setembro. A programação inclui exposições, rodeios, shows nacionais e atrações voltadas para toda a família. Também estão previstas atividades técnicas, como palestras, exposição de máquinas e implementos agrícolas e mostra de produtos regionais — ações que promovem a troca de conhecimento e fortalecem a produção local.



“Eventos como a ExpoJaru não apenas celebram a tradição do nosso povo, mas também movimentam a economia, geram oportunidades para os produtores rurais e fortalecem o comércio local. É uma honra poder contribuir com essa festa tão representativa para Jaru e para toda a região”, afirmou o deputado



Dr. Luís do Hospital também fez questão de parabenizar a Associação Agrorural de Jaru (AgroJaru), responsável pela organização da feira, destacando a liderança do presidente João Gonçalves Júnior. Segundo o parlamentar, o sucesso da ExpoJaru é fruto de uma gestão comprometida, que alia planejamento, visão empreendedora e paixão pelo desenvolvimento rural.



A ExpoJaru 2025 se prepara para superar todas as expectativas. A confirmação de atrações nacionais, como Wesley Safadão, Amado Batista e outros grandes nomes da música brasileira, promete atrair um público ainda maior e ampliar o alcance da feira — reforçando o papel de Jaru como uma das principais referências no calendário de festas agropecuárias de Rondônia.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar