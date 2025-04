Deputado Alan Queiroz solicita a recuperação da RO-267, via que liga a RO-010 à BR-429, em Alvorada do Oeste

Atendendo a uma demanda encaminhada pelo vereador Adão Moura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia a realização do trabalho de recuperação da RO-267, trecho 2, via que liga a RO-010 à BR-429, no município de Alvorada do Oeste. A indicação do parlamentar visa realizar os serviços de patrolamento e limpeza lateral da vegetação, melhorando a segurança e o tráfego para a população da região.



A recuperação e manutenção das estradas vicinais têm o propósito de atender aos municípios que diariamente utilizam as estradas para as mais variadas atividades, como escoar seus produtos, deslocar-se até a sede do município, bem como proporcionar regularidade ao transporte escolar, conduzindo os alunos da rede até a escola.



O parlamentar destaca a importância da realização dessas obras no setor e como esse trabalho garante mais qualidade de vida para todos. “Nossa iniciativa atende aos apelos da comunidade local, que era a principal afetada pela falta de obras no trecho. A melhoria na RO-267 é um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura regional, impactando positivamente a qualidade de vida e a economia local”, enfatizou.



É importante citar que a indicação atende aos interesses da população que reside e trafega na referida região, no sentido de garantir a boa trafegabilidade e segurança dos usuários da via no deslocamento dos alunos até a escola, facilitando o acesso e melhores condições de tráfego.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ricardo Barros