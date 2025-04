Deputado Delegado Camargo vota a favor do relatório final da CPI das Reservas Ambientais e reforça defesa dos produtores rurais

Na quarta-feira (16), durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Delegado Camargo votou a favor da aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas Ambientais. O documento é resultado de uma ampla investigação sobre a criação de 11 unidades de conservação ambiental no estado.



Ao justificar seu voto, o parlamentar fez um pronunciamento contundente em defesa dos produtores e moradores afetados pelas medidas.

“Vocês encontrarão sempre em mim uma voz que não se acovarda, porque eu não sou um homem que nasceu para dobrar o joelho para a injustiça”, afirmou.



A CPI teve como foco principal apurar possíveis irregularidades na criação das reservas ambientais durante a gestão do ex-governador Confúcio Moura.



Camargo classificou a ação do ex-governador como uma traição ao povo rondoniense.



“Com todo respeito à sua trajetória, o que o senhor fez foi um ato de traição ao nosso povo. O senhor traiu famílias que há anos residiam naquelas localidades. E, no apagar das luzes do seu governo, de forma sorrateira, covarde e vil, criou essas 11 reservas que hoje estamos aqui buscando uma solução”, declarou.



Durante o período de apuração, a CPI ouviu moradores das regiões impactadas, servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RO), além de outros especialistas.



Camargo também elogiou o trabalho dos parlamentares membros da CPI.



“Quero aqui parabenizar todos os meus colegas membros da CPI. Que trabalho maravilhoso que fizeram. Esse é um marco para a história de Rondônia”, disse.



Apesar da aprovação do relatório, o deputado alertou que a luta continua longe de terminar. “Esse não é o fim do processo. É apenas o começo de uma batalha. Não podemos parar de mobilizar. Não podemos perder a esperança na mudança do futuro da nossa nação. Eu estou aqui para lutar junto com vocês.”



Com a aprovação, o relatório final será encaminhado aos órgãos de controle competentes, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para serem adotadas as providências legais cabíveis. Delegado Camargo reafirma, assim, seu compromisso com a justiça, a verdade e a defesa incondicional do direito dos produtores rurais de Rondônia.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Secom | ALE/RO