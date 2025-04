Assembleia Legislativa de Rondônia decreta luto oficial pelo falecimento do Papa Francisco após requerimento do Deputado Delegado Camargo

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o requerimento do deputado estadual Delegado Camargo para decretar luto oficial de sete dias em homenagem ao Papa Francisco, falecido recentemente. A proposta também prevê o hasteamento das bandeiras a meio mastro e um minuto de silêncio durante as sessões, como sinal de reverência e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo pontífice à humanidade e, simbolicamente, ao povo de Rondônia.



Em seu pronunciamento, o deputado Delegado Camargo destacou a importância do legado deixado por Francisco. “Hoje, não é apenas a Igreja que sente a perda de um líder, mas toda a humanidade. Perdemos um servo que, com sua simplicidade e humildade, mostrou ao mundo o verdadeiro significado de seguir a Cristo”, afirmou o parlamentar.



Católico declarado, Camargo ressaltou o exemplo de vida deixado pelo Papa. “Mesmo com todo o poder e reconhecimento, ele viveu de forma simples, perto do povo, servindo a Deus todos os dias. Ele nos ensinou que o verdadeiro caminho da fé é servir ao próximo com misericórdia, e isso se refletia em cada uma de suas ações e palavras.”



O parlamentar também lembrou da mensagem constante do Papa Francisco sobre a importância da dignidade humana e da misericórdia como princípios fundamentais da fé cristã. “Ele recomendava que as portas da Igreja estivessem sempre abertas, que os pastores caminhassem com suas ovelhas. Francisco nos convidou a retomar o essencial, a valorizar os Dez Mandamentos e as Bem-Aventuranças, sempre em defesa da vida e da dignidade de todos.”



Ao encerrar sua fala, o deputado destacou que a homenagem é uma forma simbólica de manter viva a mensagem do Papa. “Que sua sabedoria e humildade continuem a nos inspirar a sermos mais humanos, mais misericordiosos e mais próximos de Deus. Descanse em paz, Papa Francisco.”



