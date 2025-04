Deputado Nim Barroso visita Associação Unidos pela Vida em Vale do Paraíso

Recebido pela coordenadora Irene e pelo presidente Maysson, o parlamentar pôde conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela associação e ouvir atentamente as demandas apresentadas.



Acompanhado por Poliana, o deputado Nim participou de um diálogo produtivo com os representantes da associação, que relatou as principais necessidades para a continuidade e ampliação dos atendimentos prestados à comunidade. Sensível às demandas, o deputado firmou o compromisso de destinar recursos para fortalecer a atuação da entidade.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A visita reafirma o compromisso com as causas sociais e com o desenvolvimento das instituições que fazem a diferença no dia a dia das famílias rondonienses.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar