Emenda da deputada Cláudia de Jesus apoia Corrida Internacional Marco Zero em Ji-Paraná

A tradicional Corrida Internacional do Marco Zero em Ji-Paraná movimentou as ruas da cidade no último domingo (21). O evento, que já entrou para o calendário esportivo de Rondônia, reuniu atletas locais, de outros estados e até estrangeiros. A competição teve apoio da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) que liberou emenda individual no valor de R$ 150 para a maratona.



A parlamentar atendeu solicitação Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Empresarial e Social - JICRED e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).



"Foi um evento importante que incentiva o esporte e trouxe competidores de vários locais do Brasil e do mundo. Essa corrida movimenta a economia local, aquece a rede hoteleira, restaurantes, o setor de serviços e comércios”, disse a deputada.



Sobre o evento



Ao todo, 3.080 atletas participaram da competição, disputando percursos de 5 km e 10 km nas categorias masculina e feminina. Além do Brasil, competidores da Argentina, Etiópia e Quênia brigaram por posições no pódio.



No masculino, o campeão foi Marcos Antônio Pereira, de Rondônia, que completou o percurso com folga e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Entre as mulheres, a vitória ficou com Mirela Saturnino, de Pernambuco, que confirmou o favoritismo e liderou do início ao fim.



A prova teve largada pela manhã e passou por pontos conhecidos da cidade, como a Avenida Brasil e o centro comercial. A estrutura incluiu postos de hidratação, apoio médico e segurança em todo o trajeto.



Mais de R$ 350 mil foram pagos em premiações, sendo R$ 60 mil destinados aos campeões de cada categoria do grupo de elite. Para os corredores do grupo geral, mais de R$ 28 mil em prêmios foram distribuídos.



Os vencedores subiram ao pódio ao lado de representantes da organização e autoridades locais. A próxima edição já está confirmada para 2026.



VENCEDORES:



Pódio feminino – 10 km

Nubia de Oliveira (Brasil) – 35:22

Viola Jelagat (Quênia) – 35:23

Tadesu Weka (Etiópia) – 35:32



Pódio masculino – 10 km

Wendell Jerônimo (Brasil) – 29:31

Gosa Bogale (Etiópia) – 29:45

Fábio Jesus (Brasil) – 29:55





Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar