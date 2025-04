Deputado Laerte Gomes solicita regularização fundiária urbana de Theobroma e distrito de Palmares

Nesta terça-feira (22), representando o deputado Laerte Gomes (PSD), o chefe de gabinete do parlamentar, Cleiton Roque, acompanhado do prefeito de Theobroma, Gilliard Gomes (PSD), do vice-prefeito, Edmilson da Amorim (Pode) e do assessor técnico do gabinete do deputado Laerte Gomes, Edson Soares, participou de uma reunião com a diretoria e equipe técnica da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat).



Na pauta, o pedido do parlamentar referente à regularização fundiária urbana do município de Theobroma e do distrito de Palmares, conforme solicitação apresentada pelo prefeito Gilliard, vice-prefeito, Edmilson, pela vereadora Vanessa e vereador, Dudu do Palmares.



“O deputado nos pediu que conversássemos como o secretário da Sepat e sua equipe técnica para resolvermos essa situação que trata da regularização urbana de Theobroma e do distrito de Palmares, uma questão que, sendo resolvida, garante a melhoria da organização urbana, o que permite o crescimento sustentável da cidade, reduz conflitos por posse de terrenos e possibilita o pagamento regular de impostos municipais, o que beneficia a cidade como um todo”, ressaltou Cleiton Roque.



Em resposta, o secretário Davi Inácio confirmou que disponibilizará uma equipe para ir até o município. “Após uma conversa bem produtiva, o secretário garanitu que, na próxima semana, a equipe técnica da Sepat estará in loco para iniciar levantamentos e estudos necessários”, informou o chefe de gabinete, Cleiton Roque.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar