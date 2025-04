Deputada Dra. Taissa solicita reforma de auditório escolar em Ouro Preto do Oeste e recebe resposta positiva da SEDUC

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) encaminhou à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) uma indicação ( 10444/24 ) solicitando a inclusão, no orçamento de 2025, da reforma do auditório da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Joaquim de Lima Avelino, localizada no município de Ouro Preto do Oeste. A medida busca garantir melhores condições estruturais para os estudantes e professores da unidade, promovendo um ambiente mais adequado para atividades pedagógicas, culturais e comunitárias.



Em resposta à solicitação, a SEDUC informou que a demanda foi acolhida e já está inserida no planejamento da Gerência de Projetos e Orçamentos (GPOE) para o semestre de 2025. “Informamos que a referida solicitação está nas demandas da Gerência de Projetos e Orçamentos (GPOE) para o semestre de 2025”, diz o comunicado oficial encaminhado à parlamentar.



A deputada comemorou o retorno positivo e destacou a importância do investimento na infraestrutura das escolas estaduais. “A Escola Joaquim de Lima Avelino é uma referência na educação do município e merece ter seu espaço revitalizado. O auditório é um local estratégico para a realização de eventos, reuniões e atividades escolares que fortalecem o aprendizado e a integração da comunidade escolar”, afirmou Dra. Taíssa.



O pedido foi fruto de visitas realizadas pela parlamentar a unidades de ensino em todo o estado, nas quais ela tem identificado demandas urgentes e buscando soluções junto aos órgãos competentes. A inclusão no orçamento é um passo fundamental para que a reforma seja efetivamente realizada no próximo ano.



Com a expectativa de que os recursos sejam aprovados e liberados conforme o cronograma da SEDUC, a comunidade escolar de Ouro Preto do Oeste aguarda com otimismo a concretização da obra.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar