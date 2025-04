Deputado Ezequiel Neiva parabeniza pastor Nelson Luchtenberg por nova função nacional na CGADB

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) parabenizou o pastor Nelson Luchtenberg, presidente da Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus em Rondônia (Cemaderon) e da Assembleia de Deus em Porto Velho, por sua nomeação como 5º vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB).



A nomeação ocorreu durante a 47ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da CGADB, realizada na semana passada na sede da Assembleia de Deus em São Paulo (SP). Durante o evento, o pastor José Wellington Costa Júnior foi reconduzido à presidência da entidade. A AGO, um dos encontros mais importantes do calendário da denominação, reuniu lideranças de todas as regiões do país e serviu como plataforma para importantes deliberações administrativas, decisões eclesiásticas e o direcionamento espiritual da igreja em todo o Brasil.



Para o deputado Ezequiel Neiva, a nomeação do pastor Nelson Luchtenberg não apenas reconhece seu trabalho, mas também fortalece a representatividade da fé e da atuação evangélica de Rondônia no cenário nacional. “O pastor Nelson é uma referência de liderança espiritual e de compromisso com a obra de Deus. Seu trabalho incansável em prol da evangelização, do fortalecimento da fé e do desenvolvimento social tem sido essencial para expandir o alcance da igreja e impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor”, afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Pastores da Assembleia de Deus em Rondônia participaram da solenidade (Foto: Assessoria parlamentar)



Ezequiel Neiva também destacou a importância da Assembleia de Deus em Rondônia, ressaltando que a nomeação de Nelson Luchtenberg reflete a relevância da instituição no estado e o impacto da igreja no Brasil. “A presença do pastor Nelson em um cargo de destaque na CGADB evidencia a força da Assembleia de Deus em Rondônia, valorizando nosso estado e demonstrando a contribuição significativa que temos dado para o crescimento da obra de Deus em todo o país”, concluiu.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Assessoria parlamentar