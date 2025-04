Deputado Delegado Camargo realiza Páscoa Solidária em Ariquemes e leva alegria às famílias da região

O Deputado Estadual Delegado Camargo promoveu, no último sábado (19), uma edição especial da Páscoa Solidária, no município de Ariquemes. O evento, realizado na Praça do Setor 9, reuniu dezenas de famílias e proporcionou uma tarde de confraternização, entretenimento e solidariedade.



A iniciativa contou com diversas atrações gratuitas para as crianças, como distribuição de ovos de chocolate, pula-pula, escorregador, cinema ao ar livre com telão digital, além de carrinhos de pipoca e algodão-doce, refrigerante gelado e corte de cabelo gratuito.



A ação integra o conjunto de atividades desenvolvidas pelo parlamentar em Ariquemes e na região do Vale do Jamari, com foco no fortalecimento do convívio social, valorização das famílias e promoção de ações inclusivas voltadas à infância.



“Acreditamos na importância de estar próximo das pessoas, principalmente das famílias que mais precisam. A Páscoa Solidária é uma oportunidade de levar alegria, esperança e amor ao próximo — e, acima de tudo, de lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo, aquele que nos deu vida nova por meio de sua ressurreição”, afirmou o Deputado Delegado Camargo.



O evento foi aberto ao público e recebeu o apoio da comunidade local, consolidando-se como um momento de união e celebração dos valores pascais.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar