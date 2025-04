Eyder Brasil propõe a ampliação do programa "Meu Remédio em Casa" para 52 municípios de Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) indicou ao Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) a necessidade de ampliar o programa "Meu Remédio em Casa" para os 52 municípios do estado. Atualmente, a iniciativa atende mais de duas mil pessoas em Porto Velho, oferecendo a entrega domiciliar de medicamentos para pacientes com doenças graves e crônicas, como insuficiência renal, artrite reumática, osteoporose severa, hepatite C e asma.



Eyder destacou que o sucesso do programa na capital evidencia a importância de expandi-lo para o interior, especialmente para beneficiar idosos e pessoas com mobilidade reduzida. "A saúde precisa alcançar quem mais precisa, independentemente da distância. Ampliar o 'Meu Remédio em Casa' é garantir dignidade, qualidade de vida e continuidade no tratamento dos nossos pacientes", afirmou o parlamentar.



Dados do Ministério da Saúde mostram que, cerca de 35% dos brasileiros com doenças crônicas interrompem o tratamento por dificuldades de acesso a medicamentos. A ampliação do programa pode reduzir internações, aumentar a adesão aos tratamentos e fortalecer o cuidado contínuo em Rondônia, especialmente nas regiões mais vulneráveis.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar