Elero conclui semana de cursos em Jaru com cerimônia de encerramento e entrega de certificados

A cidade de Jaru recebeu, nesta semana, uma importante ação de capacitação promovida pela Escola do Legislativo do Estado de Rondônia (ELERO), em parceria com a Câmara Municipal. Os cursos de Marketing Digital e Oficina Motivacional para Realização Pessoal e Profissional, ministrados pelos professores Alexandre Badra e Aldo Knightz, reuniram dezenas de participantes em busca de conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional.



O encerramento aconteceu na quinta-feira (17/04) e foi marcado por uma cerimônia especial com a entrega dos certificados aos alunos que concluíram as formações. Estiveram presentes o Diretor da ELERO, Welys Araújo de Assis, a Vereadora Sthella Almeida (Procuradora da Procuradoria Especial da Mulher), a Vice-presidente da Câmara, Suhelen Fernanda, a Vereadora Sol de Verão e o Chefe de Gabinete Pedro Henrique de Carvalho Corteletti, que representou a Presidente da Câmara, Vereadora Tatiane de Almeida Domingues, a quem registramos um agradecimento pelo apoio, comprometimento e incentivo à realização do evento.



Durante a visita à cidade, o Diretor Welys de Assis também esteve nos gabinetes das vereadoras Sol de Verão, Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, reafirmando o compromisso da Escola do Legislativo com o município de Jaru e com toda a população do estado de Rondônia.



A Elero faz um agradecimento especial ao Deputado Estadual Dr. Luís do Hospital, que atendeu aos pedidos das Vereadoras Tatiane de Almeida Domingues, Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, intermediando e viabilizando a solicitação junto ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alex Redano, que prontamente atendeu a solicitação, autorizando a Escola a trazer os cursos para o município de Jaru. A parceria entre Legislativo e comunidade é essencial para o fortalecimento da cidadania e da educação em Rondônia.



A Elero segue levando educação, qualificação e oportunidades a todas as regiões do estado.



Texto e foto: Assessoria