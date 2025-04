Deputado Cirone Deiró entrega Van para saúde e secador de café para os agricultores em Alta Floresta

O deputado estadual Cirone Deiró esteve em Alta Floresta do Oeste no último dia 11 de abril para a entrega de uma Van Mercedes-Benz Sprinter modelo 417 destinada à Secretaria Municipal de Saúde e de um secador de café para a Associação Bom Futuro, localizada na Linha 156, área rural do município. Acompanhado pelo prefeito Gio Damo, pelo vice-prefeito Robson Ugolini e pelo vereador André Selepenque, o parlamentar reforçou seu compromisso com melhorias na saúde e no apoio aos cafeicultores de Alta Floresta.



O prefeito Gio Damo destacou a atuação do deputado na liberação de recursos para diversas áreas, como saúde, educação, esporte e agricultura. “Essa Van será essencial para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise, garantindo mais dignidade e eficiência no atendimento”, afirmou. Damo ainda ressaltou a sensibilidade de Cirone Deiró às demandas do município: “Ele é mais que um deputado, é um amigo sempre disposto a nos ajudar”.



O vereador André Selepenque também agradeceu ao deputado pelos investimentos no município. “Sua presença sempre traz benefícios concretos, seja para a área urbana ou rural”, disse. A Van entregue à saúde municipal e o secador de café para a Associação Bom Futuro foram citados como exemplos dessa sólida parceria.



João Augusto, presidente da Associação Bom Futuro, explicou a importância do secador para a qualidade do café. “A secagem adequada é essencial para preservar os grãos e garantir um produto de excelência”, destacou. Após as entregas, Cirone Deiró participou de um Dia de Campo na propriedade do cafeicultor Édio Felberg, promovido pela Emater, com o objetivo de disseminar práticas sustentáveis na cafeicultura. O evento contou com a presença do presidente da Emater, Luciano Brandão e de autoridades locais.



Durante as atividades do Dia de Campo, o deputado reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e a geração de renda para os agricultores e suas famílias, com um foco especial nos cafeicultores. “O café trouxe novas perspectivas para os agricultores, especialmente para aquelas famílias que buscam diversificar suas atividades agrícolas como forma de aumentar a renda em suas propriedades”, concluiu.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar