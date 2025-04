Audiência pública proposta pela deputada Cláudia de Jesus debate educação pública

A Assembleia Legislativa de Rondônia realiza, nesta quarta-feira (23), uma audiência pública em alusão à 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. O encontro acontece às 14h, no auditório “Deputado Amizael Gomes da Silva”, no Palácio Marechal Rondon, localizado na Avenida Farquar, nº 2562, bairro Olaria, em Porto Velho.



A audiência foi convocada pela Comissão de Educação e Cultura da ALE-RO. A comissão é presidida pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), com o deputado Luizinho Goebel (PSC) na vice-presidência e a deputada Cláudia de Jesus (PT) como membro titular. O evento foi proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sintero).



A atividade integra o calendário da Campanha Nacional em Defesa da Educação, organizada por entidades como a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), o Fórum Nacional Popular de Educação e centrais sindicais. A campanha tem pautado o cumprimento do Plano Nacional de Educação, a valorização dos profissionais da educação e o financiamento público do setor.



O convite é público e direcionado a representantes de escolas, sindicatos, universidades, movimentos sociais, pais e estudantes. Foram convidados para o evento, representantes de instituições públicas, gestores e movimentos sociais.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar