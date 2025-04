Deputado Jean Mendonça confirma homologação da licitação para pavimentação da RO-133, a Estrada do Calcário

O deputado Jean Mendonça (PL) recebeu do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Éder Fernandes, o termo de homologação do processo licitatório para a pavimentação da RO-133, conhecida como Rodovia do Calcário, em Espigão do Oeste. A via dá acesso a uma das maiores jazidas de calcário do Norte do Brasil, administrada pela Companhia de Mineração de Rondônia (CMR).



De acordo com o parlamentar, o documento é fundamental para garantir a legalidade de todas as etapas da licitação e contratação da empresa que executará a obra. "Essa é uma das fases mais importantes do processo, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores e do setor produtivo agrícola do estado. É um sonho que está prestes a se concretizar", afirmou Mendonça, destacando o diálogo com o governador Coronel Marcos Rocha e o diretor do DER.



A pavimentação da RO-133 é considerada estratégica para o escoamento do calcário produzido na usina localizada na área rural do município. Com tráfego intenso de caminhões carregando toneladas de calcário diariamente, a estrada facilitará o transporte do insumo para agricultores dos 52 municípios e distritos de Rondônia. "Essa obra vai assegurar o abastecimento do calcário, essencial para o desenvolvimento do nosso agronegócio", reforçou o deputado.

Texto: Carlos Henrique | Jornalista}

Foto: Assessoria Parlamentar